Samanyolu Haber /Dünya / ABD Black Hawk helikopteri Bükreş'te bir sokağa acil iniş yaptı /15 Temmuz 2021 22:09

ABD Black Hawk helikopteri Bükreş'te bir sokağa acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopterinin Romanya'nın başkentinde bir sokağa acil iniş yaptığı belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir sokağa acil iniş yaptı. 

Sokağa inen helikopterin iki sokak lambasını ve bir trafik ışığını devirdiği, ancak kazada can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 

Helikopter, Romanya Hava Kuvvetleri günü ve Romanya askerinin Afganistan'dan çıkışını kutlamak için yapılan bir organizasyonda görev alan 6 helikopterden biriydi.

Trafik polisine göre helikopter teknik sorunlar yaşadığına dair sinyal verdi.

ABD Romanya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ''Rumen partnerlerimizle sorunu çözmek için birlikte çalışıyoruz'' denildi.

Savunma Bakanlığı, havadan yapılacak organizasyonları iptal ettiklerini bildirdi.
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