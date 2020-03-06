Samanyolu Haber /Dünya / ‘ABD, BM’nin İdlib mutabakatına destek açıklamasını engelledi’ /06 Mart 2020 23:22

‘ABD, BM’nin İdlib mutabakatına destek açıklamasını engelledi’

Birleşmiş Milletler'in dün Moskova’da Erdoğan ile Putin arasında İdlib konusunda varılan mutabakata destek açıklamasının ABD tarafından engellendiği bildirildi.

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AFP ve TASS haber ajanslarının diplomatik kaynaklara dayandırdığına göre ABD, Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye ile Rusya arasında dün İdlib konusunda varılan mutabakata destek açıklamasını engelledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde bugün yapılan toplantının Rusya’nın talebiyle gerçekleştiğini söyledi. Nebenzya BM Güvenlik Konseyi’nin dün Moskova’da İdlib konusunda varılan anlaşmaya destek açıklamasının “taraflardan biri” tarafından engellendiğini söyledi.

Russia Today’in aktardığına göre Nebenzya, sözkonusu ülkenin adını vermese de AFP ve TASS haber ajansları BM’deki diplomatik kaynaklara dayanarak bu ülkenin ABD olduğunu duyurdular.
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