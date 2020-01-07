Samanyolu Haber /Dünya / ABD, BM toplantısına gelmek isteyen İran'lı bakana vize dahi vermedi /07 Ocak 2020 10:18

ABD, BM toplantısına gelmek isteyen İran'lı bakana vize dahi vermedi

ABD’nin, çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak için New York’a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize vermediği iddiası, gerginleşen iki ülke ilişkilerinde yeni bir gündem maddesi oluşturdu.

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Foreign Policy’nin haberinde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesi hakkında 9 Ocak BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD’ye vize başvurusunda bulunduğu ancak hâlâ cevap alamadığı kaydedildi.

Konu hakkında bilgisi bulunan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, İran hükümetinin vize için yanıt beklerken, Trump yönetiminin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i telefonla arayarak ABD’nin Zarif’in gelişine izin vermeyeceği konusunda bilgilendirdiği belirtildi. 

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Larry Johnson, BM ile ev sahibi ülke ABD arasında imzalanan 1947 sözleşmesine göre Zarif’e kesinlikle izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Johnson, "Herhangi bir dışişleri bakanının istediği zaman BM Güvenlik Konseyine hitap etme hakkı vardır ve ABD, BM genel merkezine erişimi sağlamakla yükümlüdür" ifadelerini kullandı. 

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile BM Daimi Temsilciliğinin konu ile ilgili açıklama talebine karşılık vermediği, BM Genel Sekreter Sözcülüğünün de yorum yapmadığı aktarıldı.
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