Samanyolu Haber /Dünya / "ABD BMGK'ye rapor vermedi" /18 Temmuz 2021 22:08

"ABD BMGK'ye rapor vermedi"

ABD'nin Afganistan politikası hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın, ABD'nin Afganistan'daki eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hiçbir zaman rapor vermediğini kaydettiği belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan'daki varlığının yirmi yılı boyunca ABD'nin bu ülkedeki eylemleri hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne hiçbir zaman rapor vermediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin son 20 yılda Afganistan'daki eylemlerinin "mantıklı" olarak adlandırılamayacağını söyledi.

Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Zaharova, "Bugün ABD'nin Afganistan'daki operasyonunun mantıklı bir şekilde tamamlandığı yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bu doğru değil. Mantıklı bir tamamlama değil, başarısızlık. Duşanbe ve Taşkent'teki konferansların bir kısmı. Bu bir başarısızlıktır. Çünkü ancak mantığı olan bir kampanya mantıklı bir şekilde tamamlanabilir. Ancak ABD'nin orada ne yaptığının mantığını anlamak mümkün değil" dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü ABD'nin Afganistan'daki varlığının yirmi yılı boyunca o ülkedeki eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hiçbir zaman rapor vermediğini kaydetti:

"Yirmi yıl uzun bir süre. Ve bu süre içinde ABD, hatırlatmalarına, çağrılarına, taahhütlerine rağmen, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne değil, tüm uluslararası topluma hiçbir zaman rapor vermedi. ABD hiçbir zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne orada yaptıklarının sonuçlarını anlatmak için gelmedi" dedi.

Zaharova "ABD'nin girişimlerinden biri, o ülkeden tahliye edilen Afgan vatandaşlarını komşu ülkelerde barındırmak. Sizce kaç kişi kastediliyor? On binlerce kişi" diye ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, ABD tarihinin en uzun dış askeri harekatı olan Afganistan'daki operasyonu bitirmeye ve ABD birliklerini 11 Eylül'e kadar çekmeye karar verdiğini söyledi.

ABD'nin Afganistan işgali 2001 yılı Ekim ayından bu yana devam ediyor. 2010-2013 döneminde ülkedeki yabancı asker sayısı 150 bin askeri aştı. ABD ve NATO'nun ana operasyonel güçleri 2014 yılında Afganistan'dan çekildi ve farklı işgal bölgelerine dağıtıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "ABD BMGK'ye rapor vermedi" Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:39