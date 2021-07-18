"ABD BMGK'ye rapor vermedi"

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan'daki varlığının yirmi yılı boyunca ABD'nin bu ülkedeki eylemleri hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne hiçbir zaman rapor vermediğini söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin son 20 yılda Afganistan'daki eylemlerinin "mantıklı" olarak adlandırılamayacağını söyledi.





Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Zaharova, "Bugün ABD'nin Afganistan'daki operasyonunun mantıklı bir şekilde tamamlandığı yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bu doğru değil. Mantıklı bir tamamlama değil, başarısızlık. Duşanbe ve Taşkent'teki konferansların bir kısmı. Bu bir başarısızlıktır. Çünkü ancak mantığı olan bir kampanya mantıklı bir şekilde tamamlanabilir. Ancak ABD'nin orada ne yaptığının mantığını anlamak mümkün değil" dedi.





Rusya Dışişleri Sözcüsü ABD'nin Afganistan'daki varlığının yirmi yılı boyunca o ülkedeki eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hiçbir zaman rapor vermediğini kaydetti:





"Yirmi yıl uzun bir süre. Ve bu süre içinde ABD, hatırlatmalarına, çağrılarına, taahhütlerine rağmen, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne değil, tüm uluslararası topluma hiçbir zaman rapor vermedi. ABD hiçbir zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne orada yaptıklarının sonuçlarını anlatmak için gelmedi" dedi.





Zaharova "ABD'nin girişimlerinden biri, o ülkeden tahliye edilen Afgan vatandaşlarını komşu ülkelerde barındırmak. Sizce kaç kişi kastediliyor? On binlerce kişi" diye ekledi.





ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, ABD tarihinin en uzun dış askeri harekatı olan Afganistan'daki operasyonu bitirmeye ve ABD birliklerini 11 Eylül'e kadar çekmeye karar verdiğini söyledi.





ABD'nin Afganistan işgali 2001 yılı Ekim ayından bu yana devam ediyor. 2010-2013 döneminde ülkedeki yabancı asker sayısı 150 bin askeri aştı. ABD ve NATO'nun ana operasyonel güçleri 2014 yılında Afganistan'dan çekildi ve farklı işgal bölgelerine dağıtıldı.