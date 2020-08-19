Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki rekor seviyeleri aştı /19 Ağustos 2020 09:28

ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki rekor seviyeleri aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden ABD endeksleri, yeniden toparlanarak salgın öncesi seviyelere ulaştı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekorla kapanırken, Dow Jones da Şubat ayındaki rekor seviyelerine yakın seyrediyor.

SHABER3.COM



S&P 500 endeksi yüzde 0.22 artışla günü 3,389.78 puandan, yani koronavirüs salgının öncesi son rekorun kırıldığı 19 Şubat'tan 3 puan yüksekte kapattı. Endeks yıl başından bu yanaysa genelde yüzde 5 yükseldi.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 artışla 11.210,84 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Dow Jones endeksi ise yüzde 0,24 azalışla 27.778,07 puana gerilese de Şubat'taki rekor seviyeye yüzde 5 yakın düzeyde seyrediyor.

ABD'de hisse senetleri, ABD Merkez Bankası'nın salgına dair benzersiz ekonomik destekler açıkladığı 23 Mart'tan sonra yükselişe geçmişti.

Uzmanlar salgının ortaya çıkışıyla yüzde 33 oranında değer kaybeden piyasaların bu kadar çabuk toparlanmasını beklemediklerini belirtiyor.

Yatırım stratejisti William Delwiche, ABD'nin koronavirüsle mücadelesinin hâlâ sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, piyasaların bu kadar güçlü ve hızlı toparlanmış olmasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ile ikinci çeyreğe ait şirket bilançolarının, Amerikan piyasalarındaki pozitif havayı desteklediği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki rekor... Sonraki Haber >>

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü

Mali'de askeri darbe iddiası

Mali'de askeri darbe iddiası

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:00