ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki rekor seviyeleri aştı









S&P 500 endeksi yüzde 0.22 artışla günü 3,389.78 puandan, yani koronavirüs salgının öncesi son rekorun kırıldığı 19 Şubat'tan 3 puan yüksekte kapattı. Endeks yıl başından bu yanaysa genelde yüzde 5 yükseldi.





Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 artışla 11.210,84 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.





Dow Jones endeksi ise yüzde 0,24 azalışla 27.778,07 puana gerilese de Şubat'taki rekor seviyeye yüzde 5 yakın düzeyde seyrediyor.





ABD'de hisse senetleri, ABD Merkez Bankası'nın salgına dair benzersiz ekonomik destekler açıkladığı 23 Mart'tan sonra yükselişe geçmişti.



