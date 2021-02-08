ABD bu reklamı konuşuyor

Reddit'in reklamda, "Büyük maçta reklam spotları çok pahalı, o yüzden tam süre alamadık. Ama 5 saniye yayında kalabilmek için bütün pazarlamaya ayırdığımız bütçenin tamamını harcamaya karar verdik." ifadeleri yer aldı.





GameStop hisseleri alarak hedge fonları sarsan harekete atıfta bulunulan reklamda, "Geçen hafta kullanıcılarımızdan ortak bir fikrin etrafında birleştikten sonra favori olmayanların neredeyse her şeyi başarabileceğini öğrendik." denildi.





BUNUN İÇİN BİR YER VAR: İSMİ REDDIT





Reklamda, "Belki finans ders kitaplarına 'tendies' ile ilgili bir sayfa eklenmek zorunda kalınacak." ifadeleri de dikkati çekti. GameStop hisselerini alanların toplandığı r/WallStreetBets subredditinde kullanıcılar paraya 'tendies' diye hitap ediyordu.





Reddit reklamını, "İnsanlar gerçekten kıymet verdikleri bir şeyin etrafında toplandıklarında güçlü şeyler olur. Bunun için bir yer var. İsmi Reddit." şeklinde bitirdi.





Reklam, Super Bowl'u New York, LA, Atlanta, Chicago, Dallas, San Francisco, Philadelphia, Boston ve Washington, DC gibi büyük şehirlerde izleyenler için yayınlandı.