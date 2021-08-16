Samanyolu Haber /Dünya / ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti /16 Ağustos 2021 09:34

ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Kabil havalimanında can pazarı

Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.
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