ABD büyük tahliyeyi başlattı: İlk olarak 2 bin 500 Afgan 'kaçırılıyor'

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz nisan ayında Afganistan'daki NATO ve ABD askeri birliklerinin tamamının 31 Ağustos tarihine kadar çekileceğini açıklamış, ilk ordu mensupları mayıs ayında ülkesine dönmüştü.







ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Amerikan ordusuna yaklaşık 20 sene boyunca boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda hizmet veren yerel Afgan çalışanların ilk bölümü olan 2 bin 500 kişinin ülkeye getirileceği kaydedildi.





Bakanlık, Virginia eyaletindeki Fort Lee kampında geçici olarak tutulacak söz konusu Afgan vatandaşları ve ailelerinin kendilerine verilecek özel vize işlemleri için yaklaşık 1 hafta boyunca burada tutulacağını duyurdu.





Bu kapsamda ABD Temsilciler Meclisi önümüzdeki perşembe günü söz konusu Afganlar için Özel Göçmen Vizesi (SIV) programını genişletmek ve hızlandırmak için oylamaya gidecek.





ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ilk etapta 700 Afgan yerel işbirlikçinin özel vize programından yararlanacak. Bu sayı söz konusu kişilerin aileleriyle birlikte 2 bin 500 kişiyi buluyor. Afganlar daha önce Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ön vize işlemlerini tamamlanmış ve ABD'ye seyahate hak kazanmıştı. İkinci etapta ise yaklaşık 4000 Afgan'ın ABD ordusunun sağlayacağı uçaklarla Afganistan'dan tahliye edileceği kaydedildi.





Pentagon görevlisi John Kirby, ileri dönemlerde sayının artmasıyla birlikte tahliye edilecek kişilerin Afganistan dışında bir ülkeye getirilebileceğini, buradaki işlemler sonrası ABD'ye giriş yapacağını açıkladı.





Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan sayısının aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bine yakın olduğu belirtiliyor.





Taliban korkutuyor





Çoğu tercüman olarak görev yapan Afganlar Taliban örgütünün Afganistan'ın daha şimdiden 3'te 1'lik kesiminde kontrolü eline geçirmesinin ardından güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldı. ABD ordusuna çalışan Afganların çoğu, ailesi ve etrafındaki kişilerce tanındığı için, Taliban'ın kolaylıkla kimliklerini tespit edip kendilerini öldürmesinden korkuyor.





ABD Kongresi: Vietnam modeli uygulanabilir





ABD Kongresi'nde geçtiğimiz ay yapılan bir oturumda Afgan çalışanların uzun sürecek vize sürecinde, Vietnam'ın tahliyesinde olduğu gibi, Guam adaları benzeri güvenli bir yerde misafir edilebileceği teklifine yer verilmişti. Pentagon, ABD askerlerinin neredeyse tamamını 31 Ağustos tarihine kadar çekmeyi planlıyor. Afganistan'da yaklaşık 7 bin civarındaki NATO gücü ise 11 Eylül'e kadar hizmet vermeye devam edecek.





5 senede 300 tercüman öldürüldü





Afganistan'da 2016'dan bu yana 300'den fazla tercüman, çoğunluğu Taliban militanları tarafından öldürülmüştü.





ABD'nin Afganistan'ı 2001'de işgalinin ardından Pentagon adına çalışan bir CIA casusu, Mezar-ı Şerif'teki bir hapishanede Taliban güçlerince öldürülmüştü. Bu olay sonrası ABD tercümanlık, casusluk ve güvenlik alanlarında 20 yıl boyunca yerel personel görevlendirme yoluna gitmişti.