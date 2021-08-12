Samanyolu Haber /Dünya / ABD Büyükelçiği'nden Afganistan çağrısı /12 Ağustos 2021 19:36

ABD Büyükelçiği'nden Afganistan çağrısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi.Taliban bugün stratejik öneme sahip Afgan şehri Gazne'yi ele geçirdi. Gazne, Kabil'e 150 km uzaklıkta bulunuyorç

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Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.
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