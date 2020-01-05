[FLAŞ] ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri...

Irak'ın başşehri Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı temsilciliğin yer aldığı Yeşil Bölge'de güçlü patlama seslerinin duyulduğu ve uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.





Uluslararası haber ajansı Reuters'in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yeşil Bölge'nin ABD Büyükelçilik binasına yakın bir bölgesine çok sayıda roket düştü.





ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINA İKİ FÜZE DÜŞTÜ





Irak’ın başşehri Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki füze atıldığı açıklandı. Bir füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.





ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.





TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ-ŞEBAB KENYA'DA AMERİKAN ÜSSÜNE SALDIRI





Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya’da Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.





ABD Afrika Komutanlığı saldırıyı doğrularken, Kenya güvenlik güçleri karşı saldırıda bulunduklarını ve dört saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.





El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü, Kenya'nın Lamu bölgesindeki Manda Körfezi’nde bulunan ve ülke askerleriyle birlikte ABD askerlerini barındıran bir askeri üsse saldırdıklarını duyurdu.



