ABD Büyükelçisi Barrack: Trump Erdoğan’a en çok ihtiyacı olan şeyi verdi, meşruiyet





‘TRUMP, ERDOĞAN’A MEŞRUİYET VERDİ’





‘AVRUPA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR’





‘ORTADOĞU’DA KAOSU BİTİRMEK İÇİN FIRSAT’

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenen Concordio Zirvesi’nde konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dikkat çekici değerledirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bu akşam Beyaz Saray’da 300 Boeing yolcu uçağı ve 40-F-35, 40 F-16 alımını görüşecekleri zirve öncesi konuşan Barrack, Türkiye’yi “demokrasi ama biraz otoriter” şeklinde niteledi ve Trump’ın Erdoğan’a “meşruiyet” sağlayarak stratejik bir hamle yaptığını söyledi.Türkiye’nin NATO’daki rolü hakkında da konuşan ve “Türkiye, demokrasi ama biraz otoriter bir yapıya sahip. Yine de bizim en büyük müttefikimiz ve bölgesel istikrarın anahtarı” diyen Barrack, Erdoğan-Trump ilişkisine dair ise şu ifadeleri kullandı:“Trump zekice bir hamle yaptı ve Erdoğan’ın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi verdi; Meşruiyet. Meselenin S-400, F-16 ya da F-35 olmadığını, asıl konunun meşruiyet olduğunu anladı.”Barrack’ın bu sözleri, Ankara ile Washington arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceğine dair yorumlara yol açtı.Büyükelçi Barrack, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi üyelik sürecinde dışlandığını öne sürerek, “NATO Avrupa demek ama Avrupa onları AB’ye almıyor. Bu çifte standart” dedi. Türkiye’nin dünyanın en büyük F-16 alıcısı olduğunu hatırlatan Barrack, F-35 programındaki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı: “Türkiye bizim en büyük müttefikimiz. Bu da Lockheed Martin’i ayakta tutuyor. F-35’leri engellemek mantıksız.”Barrack, Erdoğan ile Trump’ın yapacağı zirveyi “Ortadoğu’daki kaosu bitirmek için büyük bir fırsat” olarak tanımlarken, iki liderin kişisel uyumuna dikkat çekti: “Umudum; birbirlerini seviyorlar, ikisine de ihtiyaç var. Türkiye’nin bölgesel istikrar merkezi olarak meşruiyeti çok büyük.”