ABD Büyükelçisi Barrack: Trump Erdoğan’a en çok ihtiyacı olan şeyi verdi, meşruiyet

‘TRUMP, ERDOĞAN’A MEŞRUİYET VERDİ’
Türkiye’nin NATO’daki rolü hakkında da konuşan ve “Türkiye, demokrasi ama biraz otoriter bir yapıya sahip. Yine de bizim en büyük müttefikimiz ve bölgesel istikrarın anahtarı” diyen Barrack, Erdoğan-Trump ilişkisine dair ise şu ifadeleri kullandı:
“Trump zekice bir hamle yaptı ve Erdoğan’ın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi verdi; Meşruiyet. Meselenin S-400, F-16 ya da F-35 olmadığını, asıl konunun meşruiyet olduğunu anladı.”
Barrack’ın bu sözleri, Ankara ile Washington arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceğine dair yorumlara yol açtı.
‘AVRUPA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR’
Büyükelçi Barrack, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi üyelik sürecinde dışlandığını öne sürerek, “NATO Avrupa demek ama Avrupa onları AB’ye almıyor. Bu çifte standart” dedi. Türkiye’nin dünyanın en büyük F-16 alıcısı olduğunu hatırlatan Barrack, F-35 programındaki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı: “Türkiye bizim en büyük müttefikimiz. Bu da Lockheed Martin’i ayakta tutuyor. F-35’leri engellemek mantıksız.”
‘ORTADOĞU’DA KAOSU BİTİRMEK İÇİN FIRSAT’
Barrack, Erdoğan ile Trump’ın yapacağı zirveyi “Ortadoğu’daki kaosu bitirmek için büyük bir fırsat” olarak tanımlarken, iki liderin kişisel uyumuna dikkat çekti: “Umudum; birbirlerini seviyorlar, ikisine de ihtiyaç var. Türkiye’nin bölgesel istikrar merkezi olarak meşruiyeti çok büyük.”