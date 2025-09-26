Samanyolu Haber /Gündem / ABD Büyükelçisi, CHP lideri Özel’in iddiasını doğruladı: Türkiye yüzlerce uçak alacak /26 Eylül 2025 07:26

ABD Büyükelçisi, CHP lideri Özel’in iddiasını doğruladı: Türkiye yüzlerce uçak alacak

Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin 200'den yolcu uçağı için Boeing ile anlaşma sağladığını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barrack, Türkiye’nin 200’den fazla yolcu uçağı alımı için Boeing ile anlaşma sağladığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde Trump’ın oğlu ile görüşerek, ABD Başkanı Trump ile randevu ayarlaması halinde Boeing’den uçak siparişi sözü vereceğini iddia etmişti. Barrack’ın açıklamaları, Özel’in iddiasını doğrulamış oldu.

BÜYÜKELÇİ BARRACK, CHP LİDERİ ÖZEL’İ DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, F-35 ve terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG ve Boeing uçakları hakkında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel’in, Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile görüştüğünü ve ABD Başkanı Trump ile randevu ayarlaması halinde Boeing uçakları için sipariş vereceği yönündeki iddiasını doğrulayarak Türkiye’nin 200’den yolcu uçağı için Boeing ile anlaşma sağladığını belirti.

GÖRÜŞME SONRASI SORULARI YANITLADI

Beyaz Saray’daki kritik zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barrack, “S-400’ler, F-35, F-16, Boeing anlaşması, Halkbank, tüm bu konular görüşüldü. 2 tarafın birbirleriyle ne kadar uyumlu davrandığına herkes çok şaşıracak. Harika bir toplantıydı.” ifadelerini kullandı.

‘HERKESİN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülmesini beklediğini söyleyen Barrack, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG hakkında ise “Başkan Trump’ın burada Şara rejiminden yaptırımları kaldırmasına ikna olması büyük bir olaydı. Burada çok fazla yardım aldılar. Türkiye’nin burada çok büyük payı vardı. Bebek adımları göreceğiz daha hızlı ilerlemek istiyoruz. Anayasaya ihtiyaçları var kaynaklara ihtiyaçları var. Onların YPG’den kurtulması gerek. Orada hristiyanların haklarının korunması lazım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar ancak bugün en önemli noktalardan biri Suriye’nin iki ülke için önemi. Şara rejiminin de komşularını dinlemesini istiyoruz. Herkesin doğru yolda olduğunu düşünüyorum.” dedi.

ÖZEL HAKLI  ÇIKTI

Özgür Özel, Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile görüştüğünü ve ABD Başkanı Trump ile Boeing uçakları konusunda görüşmek istediğini açıklamıştı. Özel, gizli yapılan görüşmeye ilişkin “Görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Erdoğan, Trump’ın oğluna diyor ki, “bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

10:40:29