Samanyolu Haber /Gündem / ABD Büyükelçisi'nden Erdoğan iktidarı için dikkat çeken sözler: Ankara Batı'ya yöneldi! /12 Haziran 2024 16:47

ABD Büyükelçisi'nden Erdoğan iktidarı için dikkat çeken sözler: Ankara Batı'ya yöneldi!

Görevini bırakmaya hazırlanan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamamlar yaptı.

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Reuters'ın sorularını yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 'Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu' dile getirdi. Önümüzdeki aylarda görevinden ayrılmaya hazırlanan Flake, Ankara'da verdiği röportajda, "ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı" dedi. 

MAYIS AYINDAKİ GÖRÜŞME NEDEN İPTAL EDİLDİ?
ABD'li diplomat, "Mayıs ayında planlanan Biden-Erdoğan ziyareti Gazze durumu ile ilgili zorlu siyasi dönemde, program uyuşmazlığı nedeniyle iptal edildi" sözleriyle devam etti. Mayıs ayında Biden ile Erdoğan'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyordu. 

Jeff Flake, ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi. 

'ANKARA, BATI'YA YÖNELDİ'
Türkiye'nin NATO genişlemesini onaylamasının ve F-16 anlaşmasının, Ankara'nın bu yıl Batı'ya yöneldiğinin sinyalini verdiğini söyleyen Flake, söz konusu gelişmelerin ticaret ve yatırımda kalıcı bir ivme için zemin hazırladığını belirtti. Flake, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının hemen ardından F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışının, 'taraflar arasında artan güveni gösterdiğini' dile getirdi. 

'TÜRKİYE, UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE DESTEKTE MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLEDİ'
Flake, Rusya ile güçlü ekonomik, ticari ve enerji bağlarına rağmen Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin NATO'ya ve Batı'ya olan bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Flake, Türkiye'nin 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekte mükemmel bir performans sergilediğini' ifade etti. 
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