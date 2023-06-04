Samanyolu Haber /Politika / ABD Büyükelçisi'nin damadı da kabinede /04 Haziran 2023 10:36

ABD Büyükelçisi'nin damadı da kabinede

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Bakan yardımcılığı görevinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Alparslan Bayraktar, aynı zamanda Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı.

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3. kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın kabinesinde 2 isim bakan yardımcılıklarından bakanlığa getirildi. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, diğeri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı.

NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirdi. Murat Mercan o dönem Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini Erdoğan ile o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.



Alparslan Bayraktar, halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığı'nı yürütüyor.
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