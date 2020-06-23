ABD çalışma vizelerini askıya alıyor

Koronavirüs (Covid-19) krizinin etkileri sürüyor. Salgında en fazla kayıp veren ülke ABD, önümüzdeki dönem bazı çalışma vizelerine kısıtlama getirme kararı aldı.





ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ülkeye göçmen girişine sınırlama getirirken şimdi de sağlık ve tarım sektöründeki çalışanlar dışındaki sektörler için çalışma vizesi sınırlaması getirme kararı aldı.





Karara göre, Trump daha önce ülkeye giren göçmen sayısında önemli sınırlama getirirken bu engelin kapsamını genişleterek çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar uzatacak.





Konuyla ilgili bilgi veren üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın göçmen işçi alımının sınırlanmasına dair kararnameyi imzalayacağını açıkladı.





Trump'ın nisanda imzaladığı kararnameyle ülkeye göçmen alımını bir süreliğine askıya aldığını anımsatan yetkili, imzalanacak yeni kararnameyle kararın yıl sonuna kadar uzatılacağını ve bazı göçmen olmayan vize sahiplerinin de bu kapsama dahil edileceğini belirtti.









Yetkili, bu kararla Covid-19 nedeniyle işini kaybeden ABD vatandaşlarının istihdamına öncelik verileceğini kaydederek, kararnameden sağlık ve tarım sektöründe çalışanların etkilenmeyeceğinin altını çizdi.





Kararnamenin halihazırda ABD'de olan kişileri etkilemeyeceğini belirten yetkili, bu kararnamenin hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden destek almasını beklediklerini söyledi.





Trump'ın imzalayacağı kararname kapsamında göçmen vize türlerinin yanı sıra "göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleriyle ülkeye giriş de askıya alınacak.





ABD'de H-1B vizesi "vasıflı işçi" grubuna verilirken bu işçilerin eşlerine de H-4 vizesi veriliyor.





H-2B vizeleri mevsimlik çalışanlara, L-1 ise kendi işverenleri tarafından yurt dışı pozisyonlarına atanan yöneticilere sağlanıyor.





Trump, ülkeye göçmen vizelerini askıya alan ve 60 gün geçerli olan kararnameyi 22 Nisan'da imzalamıştı. Trump, gerek görülmesi durumunda bu süreyi uzatacağını kaydetmişti.