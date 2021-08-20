ABD çekilirken, Afganistan'da ne kadar silah bıraktı?

ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve bunu izleyen süreçte Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından, Amerikan güçlerinin Afgan ordusuna hibe ettiği silahların akıbeti tartışılmaya devam ediyor.



ABD'li 15 Cumhurhuyetçi senatör, bugün Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup göndererek, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'da bıraktığı silahların listesini talep etti.



Senatörler, mektupta askeri uçaklar da dahil olmak üzere Amerikan silahlarının Taliban'ın eline geçmesinden endişe duyduklarını belirterek, Austin'den Taliban'ın bu silahları kullanma kabiliyetine dönük bir değerlendirme istedi.



Ayrıca senatörler, Savunma Bakanı'ndan Rusya, Çin ve Pakistan'ın bu silahlara muhtemel erişimini değerlendirmeye almasını talep ederek, Afganistan'a nakledilen silahların geri çekilmesi ya da imha edilmesine yönelik çalışmaların netleştirilmesi çağrısında bulundu.