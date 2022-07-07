Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden Amerika'nın Sesi ve DW Türkçe açıklaması /07 Temmuz 2022 20:44

ABD cephesinden Amerika'nın Sesi ve DW Türkçe açıklaması

Lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle internet siteleri mahkeme kararıyla erişime engellenen Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe ve Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin durumuna değinen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin internet sitelerine erişimi engelleme kararından üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Yaptıkları yayınlar uzun süredir gündemde olan Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe ve Deutsche Welle (DW) Türkçe sitelerinin lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle erişime engellenmesiyle ilgili bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle internet siteleri mahkeme kararıyla erişime engellenen Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe ve Deutsche Welle (DW) Türkçe ile ilgili açıklama yaptı.

Price, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin internet sitelerine erişimi engelleme kararından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Price mesajında ayrıca, "Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır" ifadelerini kullandı.
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