Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye çağrı /05 Ağustos 2021 23:58

ABD cephesinden İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye çağrı

İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz" dedi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere bir an önce dönme" çağrısı yaptı.

Price, günlük basın toplantısında, İran'da yeni hükümetin tutumunun ne olacağını beklediklerini ve ABD'nin buna göre ortaklarıyla istişare edip yanıt vereceğini belirtti.

Sözcü Price, "Cumhurbaşkanı Reisi'ye mesajımız biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Nükleer anlaşmaya geri dönme fırsatının sonsuza dek sürmeyeceğini de söyleyen Price, "Bu yüzden yeni İran hükümetine diplomasiye dönme çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İran'da bugün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir" açıklaması yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD cephesinden İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye çağrı Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:12:40