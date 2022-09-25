Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden Rusya'ya 'nükleer silah' uyarısı /25 Eylül 2022 22:17

ABD cephesinden Rusya'ya 'nükleer silah' uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'nükleer silah' tehdidine ABD cephesinden yeni bir cevap geldiği belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, toprak bütünlüklerinin tehdidi halinde nükleer silaha da baş vurabileceklerini açıklaması sonrasında ABD cephesinden de konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jake Sullivan, ABD'nin, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması halinde "felaket sonuçları" olacağı konusunda uyardığını söyledi.

Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 300 bin yedek askeri seferber etmesine ve Ukrayna'da Rus kontrolündeki ayrılıkçı bölgelerde yapılan referandumları "zayıflık" olarak nitelendirdi.

Sullivan, "Şu anda Rusya'da gördükleriniz, yani seferberlik ve işgal altındaki topraklarda yürütmeye çalıştıkları düzmece referandumlar, kesinlikle güç ve güven işaretleri değil. Aksine tam tersi, Putin ülkeyi elinde tutmak için dışarıdan gelen tepkileri görmezden geliyor. Rusya, savaşta kötü bir mücadele sergiliyor" dedi.
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