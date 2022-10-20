Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden 'Tayvan işgali' açıklaması /20 Ekim 2022 20:04

ABD cephesinden 'Tayvan işgali' açıklaması

ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday'in Çin yönetiminin olası bir Tayvan işgali sonrasında ABD'nin bu hamleye cevap vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

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Çin yönetimi ile Tayvan arasında süren gerilime değinen ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday'in, Pekin yönetiminin Tayvan konusundaki adımlarını endişe verici olarak nitelendirdiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday, Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Michael Gilday, ABD ordusunun bu yıl olası bir Tayvan işgaline yanıt vermeye "hazır" olması gerektiğini savundu.

Gilday, Çin'in, Tayvan'a yönelik adımlarının "endişe verici" olduğunu söyledi.

Çin'in, Tayvan ile yeniden birleşme hedefine ilişkin konuşan Gilday, "Bu sadece Başkan Şi Cinping'in ne dediği değil, Çinlilerin nasıl davrandığı ve ne yaptığı önemli" dedi.
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