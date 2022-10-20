ABD cephesinden 'Tayvan işgali' açıklaması

Çin yönetimi ile Tayvan arasında süren gerilime değinen ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday'in, Pekin yönetiminin Tayvan konusundaki adımlarını endişe verici olarak nitelendirdiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday, Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday, Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Michael Gilday, ABD ordusunun bu yıl olası bir Tayvan işgaline yanıt vermeye "hazır" olması gerektiğini savundu.Gilday, Çin'in, Tayvan'a yönelik adımlarının "endişe verici" olduğunu söyledi.Çin'in, Tayvan ile yeniden birleşme hedefine ilişkin konuşan Gilday, "Bu sadece Başkan Şi Cinping'in ne dediği değil, Çinlilerin nasıl davrandığı ve ne yaptığı önemli" dedi.