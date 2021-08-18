Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden 'Türkiye ile gizli anlaşma' açıklaması /18 Ağustos 2021 21:57

ABD cephesinden 'Türkiye ile gizli anlaşma' açıklaması

Taliban'ın Afganistan'da ilerlemesi sonrasında ülkeden Türkiye'ye doğru başlayan göç dalgası sonrasında gündeme gelen 'Türkiye ile ABD arasında gizli anlaşma' iddiasına ABD cephesinden yalanlama geldi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan mülteciler konusunda gizli bir anlaşma ya da pazarlık yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği, ABD ve Türkiye arasında Afgan mülteciler ve göçmenler konusunda kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldığı iddiasına ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Elçilik açıklamasında “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu, NATO zirvesi kapsamında biraraya gelen ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbaşa yaptıkları görüşmede Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın çevirmen olarak görevlendirilmesini buna bağlamıştı.

Ana muhalefet lideri, bu görüşmede ABD’nin Türkiye’den Afganistan vatandaşlarını mülteci olarak kabul etmesini ya da ABD’ye alınacak Afgan vatandaşlarının bekleme sürecinde Türkiye’de bekletilmesini istediğini öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda da kendilerinin ileride Erdoğan’la yapılan bu anlaşmaları kabul etmeyeceğini ifade etmişti.
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