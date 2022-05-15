ABD cephesinden Türkiye ile ilgili NATO açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi.Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.