Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden Türkiye ile ilgili NATO açıklaması /15 Mayıs 2022 17:10

ABD cephesinden Türkiye ile ilgili NATO açıklaması

Rusya yönetminin Ukrayna saldırı sonrası endişe taşıyan Finaldniya ve İsveç'in de NATO şemsiye altına girmesine Türkiye'den ilk etapda yeşil ışık yanmamışmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ise yaptığı yeni açıklamada "NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi.

Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD cephesinden Türkiye ile ilgili NATO açıklaması Sonraki Haber >>

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:39