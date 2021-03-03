Samanyolu Haber /Dünya / ABD cephesinden yeni Türkiye açıklaması /03 Mart 2021 23:54

ABD cephesinden yeni Türkiye açıklaması

Türkiye - ABD ilişkileri son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizerken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından Türkiye ile ilgili olarak yapılan açıklamada müttefiklik vurgusu yapıldığı belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde diplomatik bir dil kullanarak Türkiye’nin ABD’nin Ortadoğu’da ve özellikle de Suriye’de ortak çıkarlara sahip olduğu bir müttefiki olduğunu söyledi.

ABD Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Price’a günlük basın brifinginde, Twitter’dan yaptığı İdlib paylaşımının ardından “Türkiye ve Biden yönetimi İdlib’de birlikte çalışır mı” sorusu yöneltildi.

Price soruya, ‘‘Türk müttefiklerimizle bölgede özellikle de Suriye’de ortak çıkarlarımız var. Ortak çıkarlarımızı gerçekleştirmek konusunda onlarla yapıcı şekilde çalışmaya devam edeceğiz’’ cevabını verdi.

Price pazartesi akşamı yazdığı Twitter mesajında ‘‘Bir yıl kadar önce 33 Türk askeri İdlib’de Esat rejimiyle Rus ve İranlı destekçilerinin zulmü karşısında masum sivilleri savunurken hayatlarını kaybetmişti. Onların fedakarlığını anarken ve onurlandırırken NATO müttefiki ortağımız Türkiye’nin yanında yer alıyoruz’’ sözlerini kullandı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020’de düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Türkiye saldırıdan Suriye rejim güçlerini sorumlu tutmuş, Rusya ise Türkiye’nin o bölgede olmaması gerektiği açıklamasını yapmıştı. Saldırı Türkiye’nin Suriye’de yaşanan çatışmalardaki en büyük kaybına neden olmuştu. Saldırının ardından NATO özel bir oturumda bir araya gelmiş ve Türkiye’ye destek açıklaması yapmıştı.
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