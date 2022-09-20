ABD cepten yemeye başladı: Tam 10 milyon varil petrol

Başkan Joe Biden'ın Mart ayında açıkladığı plan Stratejik Petrol Rezervi'nden yapılan en fazla miktarda arz olarak tarihe geçmişti. Plana göre Ekim sonuna kadar 180 milyon varil petrol satılması amaçlanıyordu.



Şimdiye kadar yalnızca 155 milyon varil satıldı ve piyasaya çıkacak yeni arzla bu 165 milyon varil olacak.



Satış, Stratejik Petrol Rezervi'nin Teksas eyaletinin Big Hill bölgesinde ve Louisiana'nın West Hackberry bölgesindeki sahalardan çıkartılan ''Sweet crude'' olarak da bilinen az sülfürlü petrolden yapılacak. Sözleşmeler en geç 7 Ekim tarihine kadar imzalanacak. Stratejik Petrol Rezervi, Meksika körfezi kıyısında sıkı şekilde korunan eski tuz mağaralarında petrol depoluyor.



180 milyon varilin tamamının satılması için bir tarih belirlenmiş değil. Biden yönetiminden bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada ''Geleceğe bakarken mevcut pazar dinamiklerini değerlendiriyor ve petrol arzının ihtiyaçlarla uyumlu olduğundan emin oluyoruz'' diye konuştu.



Yüksek benzin fiyatları Biden yönetimi için hassas konulardan biri. Petrol sevki Demokratlar'ın Kongre'de çoğunluklarını korumaya çalıştıkları 8 Kasım ara seçimleri ile aynı ayda olacak. ABD'de benzin fiyatı Haziran ayında varil başına 5 dolardan 3,68 dolara düştü.



Enerji Bakanlığı aylardır Stratejik Petrol Rezervi'nden yapılacak satışın yaz aylarında aşırı sıcakta ham petrole kimyasal karıştırılması gerekliliği nedeniyle yavaşladığını belirtmişti.