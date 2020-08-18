Samanyolu Haber /Gündem / ABD-Çin arasında şimdi de casusuluk krizi: Eski CIA çalışanı gözaltına aldı /18 Ağustos 2020 08:53

ABD-Çin arasında şimdi de casusuluk krizi: Eski CIA çalışanı gözaltına aldı

ABD, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı bir kişiyi, Çin'e "gizli bilgi bilgi verme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma'nın, 14 Ağustos'ta "üst düzey istihbarat bilgilerini Çinli yetkililere vermek" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililer ile aralarında ticari anlaşmaların da olduğu "üst düzey gizli bilgileri" paylaştığı vurgulandı. 

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'yi vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış, ABD Çin'e çeşitli yaptırımlar getirmişti.
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