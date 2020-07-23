Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Çin, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nı satın aldı /23 Temmuz 2020 11:33

ABD: Çin, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nı satın aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus'un Çin tarafından satın alındığını öne sürdü.

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Dünya çapında ekonominin yeniden canlanması gibi konuları konuşmak üzere İngiltere’ye giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Londra’daki konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) suçladı.

Pompeo örgütün başındaki Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un “Çin tarafından satın alındığını, İngilizlerin de bu yüzden öldüğünü” söyledi.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan DSÖ, “Bu tür saldırıları ve temelsiz suçlamaları reddediyoruz. Ülkeleri, hâlâ can almaya devam eden salgınla mücadele etmeye odaklanmaya davet ediyoruz” dedi.

DSÖ'nün bu iddiaları daha fazla dolaşıma sokmamak için bunlara detaylı bir yanıt vermek istemediği bildirildi.

DSÖ çalışanları, kendilerini ABD-Çin gerilimin ortasında bulduklarını ve suçlamaların arkasında da bu gerilimin olduğunu aktarıyor.
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