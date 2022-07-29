ABD-Çin gerilimi sürüyor: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı 2 saat 17 dakika süren görüşmede Tayvan konusunda "ateşle oynayan kendini yakar" dedi. Biden ise Tayvan konusunda politika değişikliği olmadığını söyleyerek cevap verdi.







Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden'ın, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini ve Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesine ya da buradaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik adımlara şiddetle karşı çıktıklarını söylediği belirtildi.





Ayrıca açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD'nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD'nin, Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi."



