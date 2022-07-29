Samanyolu Haber /Dünya / ABD-Çin gerilimi sürüyor: Ateşle oynayan kendini yakar /29 Temmuz 2022 23:01

ABD-Çin gerilimi sürüyor: Ateşle oynayan kendini yakar

ABD ile Çin arasında devam eden Tayvan gerilimi iki ülke liderinin yaptığı son telefon görüşmesine de yansıdı.

ABD-Çin gerilimi sürüyor: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı 2 saat 17 dakika süren görüşmede Tayvan konusunda "ateşle oynayan kendini yakar" dedi. Biden ise Tayvan konusunda politika değişikliği olmadığını söyleyerek cevap verdi. 

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden'ın, Tayvan'a yönelik politikalarının değişmediğini ve Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesine ya da buradaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik adımlara şiddetle karşı çıktıklarını söylediği belirtildi. 

Ayrıca açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD'nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD'nin, Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi." 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD-Çin gerilimi sürüyor: Ateşle oynayan kendini yakar Sonraki Haber >>

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:27