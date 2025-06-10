Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD-Çin görüşmeleri altını vurdu: Düşüş sürüyor /10 Haziran 2025 11:33

ABD-Çin görüşmeleri altını vurdu: Düşüş sürüyor

Londra'da dün başlayan ve bugün de süren ABD-Çin ticaret görüşmeleri, piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş gözlendi.

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Ons altın sabah saatlerinde 3 bin 301 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,57 değer kaybıyla 3 bin 307 dolardan işlem görüyor.

'ALTIN İHTİYATLI BİR ŞEKİLDE İŞLEM GÖRÜYOR'
KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde, iki küresel süper güç arasında herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini görene kadar altın ihtiyatlı bir şekilde işlem görüyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre yatırımcılar bu hafta ABD-Çin görüşmelerinden iki ülkenin daha geniş bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerlediğini düşünerek ayrılırsa, altın gibi varlıklara yönelik güvenli liman talebi azalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR GÖZÜNÜ TÜFE VERİLERİNE ÇEVİRDİ
Piyasalar ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair ipuçları verebilecek enflasyon verilerini bekliyor. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verileri bu açıdan önem taşıyor.

'SIÇRAMA OLURSA ALTIN FİYATI YÜKSELEBİLİR'
Waterer, “Eğer TÜFE marjinal bir artış gösterirse bu beklenen bir sonuç olur, ancak sıçrama yaparsa bu yatırımcılar için bazı alarm zillerinin çalmasına neden olabilir ve sonuçta ortaya çıkan güvenliğe kaçış altın fiyatına yardımcı olabilir” dedi.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Analistlere göre ons altında ilk destek seviyesi 3 bin 296 dolar. Bu seviye kırılırsa fiyatlar 3 bin 262 dolara kadar düşebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç seviyeleri 3 bin 337 ve 3 bin 360 dolar olarak izleniyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 179 TL
Çeyrek altın: 6 bin 895 TL
Yarım altın: 13 bin 789 TL
Tam altın: 27 bin 874 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 453 TL
Gremse altın: 69 bin 900 TL
Ons altın: 3 bin 307 dolar
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