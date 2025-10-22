Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD-Çin ilişkileri yumuşadı, altın çok sert düştü! /22 Ekim 2025 09:40

ABD-Çin ilişkileri yumuşadı, altın çok sert düştü!

Dün rekor kıran altın, bugün sert satışlarla sarsıldı. ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşayacağı beklentisiyle ons altında yüzde 3’ü aşan düşüş yaşandı. Gram altın da gün içinde yatırımcısına 250 lirayı aşkın kayıp yaşattı.

SHABER3.COM

Altın fiyatları haftaya sert dalgalanmayla başladı. Dün ons altın 4.381 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı, ancak bugün ABD-Çin ticaret savaşındaki yumuşama sinyalleri ve ardından gelen kar satışları fiyatlarda sert geri çekilmeye neden oldu.

Gün içinde ons altın 4.174 dolara kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 3’lük düşüş yaşadı.

GRAM ALTIN BİRKAÇ SAATTE 259 LİRA GERİLEDİ
Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın da iç piyasada hızlı bir düşüş kaydetti. Sabah saatlerinde 5.873 TL seviyesine kadar çıkan gram altın, akşam saatlerine doğru 5.614 TL’ye kadar geriledi. Böylece sadece birkaç saat içinde yatırımcısına 259 lira kaybettirdi.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?
Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarının yumuşayacağına dair açıklamaların “güvenli liman” talebini zayıflattığını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakında yapacağı görüşmede “çok adil ve güçlü bir ticaret anlaşması” yapılabileceğini dile getirdi.

Trump ayrıca, “Bir anlaşma olmazsa Çin’e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygularız” diyerek sürecin pazarlık aşamasında olduğunu ifade etti.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 62 DEĞER KAZANDI
Son günlerde yaşanan sert dalgalanmaya rağmen, altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 62’nin üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte; Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler, Merkez bankalarının altın alımları, zayıflayan dolar endeksi ve ETF talebindeki artış etkili oldu.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE
Piyasalarda gözler şimdi Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinde. Yatırımcılar, Eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 3,1 seviyesinde açıklanmasını bekliyor. Bu veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantısında faiz indirimi yapma olasılığını güçlendirebilir.

ANALİSTLERDEN UYARI
Uzmanlar, altındaki son düşüşün “sağlıklı bir düzeltme” olabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı:

“Altın uzun vadede hala güçlü bir trendde. Ancak kısa vadeli yatırımcılar yüksek oynaklığa karşı dikkatli olmalı.”

Altında gözler şimdi Fed’in faiz kararı ve ABD-Çin görüşmelerinde olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD-Çin ilişkileri yumuşadı, altın çok sert düştü! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:41