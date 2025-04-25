Samanyolu Haber /Dünya / ABD-Çin rekabetinde Apple'dan flaş karar: Üretim nerede yapılacak? /25 Nisan 2025 10:48

ABD-Çin rekabetinde Apple'dan flaş karar: Üretim nerede yapılacak?

ABD-Çin ticaret savaşının gölgesinde Apple, radikal bir hamleye hazırlanıyor. Financial Times’a göre teknoloji devi, 2025 itibarıyla ABD’de satılan tüm iPhone’ların montajını Hindistan’a kaydırmayı hedefliyor. Bu karar, hem Çin’e bağımlılığı azaltma stratejisinin hem de Hindistan’ın teknoloji üssü olma yolundaki yükselişinin güçlü bir göstergesi.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, bir gümrük vergisi savaşına kilitlenmiş durumda.

APPLE, ÇİN'DEN HİNDİSTAN'A KAYACAK
Financial Times'ın haberine göre, teknoloji devi Apple, ABD'de satılan tüm iPhone'ların montajını önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

iPhone'ların montajını Hindistan'a kaydırma kararı, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi artmaya devam ederken şirketin Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışmasından kaynaklanıyor.

Apple, Hindistan'ın Apple gibi teknoloji şirketlerini çekmek için teşvikleri ve altyapıyı artırmasından da etkileniyor. iPhone'lar zaten Foxconn aracılığıyla Hindistan'da büyük ölçekte monte ediliyor. Apple'ın bu hamlesinin elektronik pazarındaki Çin hakimiyetine ciddi bir darbe vurması muhtemel.
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