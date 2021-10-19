Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Çin ve Rusya arasındaki yeni gerilimin adı 'Hipersonik' silahlar /19 Ekim 2021 09:25

ABD, Çin ve Rusya arasındaki yeni gerilimin adı 'Hipersonik' silahlar

Rusya ve Çin'in nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip hipersonik füze denemeleri yaptığı yolunda çıkan haberler ABD'de endişeye neden oldu. Mevcut savunma sistemlerinin durduramadığı füze teknolojisi taraflar arasında gerginliğe neden oluyor.

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

ABD'li bir silah kontrol yetkilisi, Pekin'in nükleer kabiliyete sahip hipersonik füze denemesi yaptığına dair medyada çıkan haberlerin ardından, Washington'ın Rusya ile Çin'in bu teknolojiyi potansiyel askeri kullanımından endişe duyduğunu söyledi.

Hipersonik silahlar ses hızının beş katından daha hızlı seyreden füzeler olarak tanımlanıyor.

Ayrıca tespit edilmesi ve önlenmesi zor olan bu yeni nesil uzun menzilli silahlara sahip olmak için yarış devam ediyor.

Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti.


Haberde füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yapılan denemedeki aygıtın "hipersonik füze" değil yeniden kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu dile getirdi.

ABD ve Rusya, daha önce envanterlerindeki hipersonik silahları test etmişi.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Washington'ın, (Rusya ve Çin'in) olası kullanımları konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Büyükelçi Wood, "Hipersonik teknoloji ve potansiyel askeri kullanımı bizi endişelendiren bir durum. Bu teknolojinin askeri anlamda kullanımını takip etmekten geri durmuştuk." diye konuştu.

"Ancak Çin ve Rusya'nın bu teknolojinin kullanımını, askerileştirilmesini çok aktif bir şekilde yürüttüğünü gördük, bu nedenle aynı şekilde yanıt vermek zorundayız" diyen Robert Wood, hipersonik füzelere atıfla, "Bu teknolojiye karşı nasıl savunma yapacağımızı bilmiyoruz. Keza Rusya ve Çin de bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Wood söz konusu açıklama ile, füze savunma sistemlerinin, manevra kabiliyetine sahip olan ve bölgeye (ülke topraklarına) girmelerini engelleyen kalkanlardan kaçabilen yüksek hızdaki silahları takip etmenin zorluğunun altını çizdi.

"Rusların, ağır ICBM'lerinden (kıtalararası balistik füzeler) biri olan Avangard adlı hipersonik füze sistemi var. Bunu biliyoruz." diyen Wood, "Bu tür bir teknoloji endişe verici çünkü daha önce bununla yüzleşmek zorunda kalmamıştık." diye konuştu.

ABD'li yetkilinin bu açıklamasına Rusya ve Çin'den yorum gelmedi.

ABD Savunma Bakanı Austin: Pekin'i izliyoruz

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'ın Pekin'in yüksek kabiliyete sahip silah sistemleri geliştirmesini yakından izlediğini belirtti. Ancak Austin, Financial Times'ın haberi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Austin, Gürcistan'ı ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Çin'in bölgedeki gerilimi artıracak silahlanma ve gelişmiş yetenek ve sistemleri artırmasını yakından izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li Bakan, Washington'un Pekin'den gelen askeri meydan okumaya odaklanmaya devam edeceğini ifade etti.
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