ABD Covid-19 olduğu açıklanan ilk köpek öldü

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Robert Mahoney'in Buddy isimli Alman Kurt Köpeğine Nisan ayında Covid-19 teşhisi konulmuştu. O tarihte sahibi Robert Mahoney gibi hasta olan Buddy teşhis konulan ilk köpek olarak ritarüre geçmişti .







National Geographic dergisine konuşan Mahoney , "Şüphesiz, bunun olumlu olduğunu düşündüm (korona virüsü için)." Ancak bir test yapmak zordu: Sadece pandemi nedeniyle birçok veteriner kapalıydı. Ayrıca bir çoğu da hayvanların virüs ile enfekte olabileceğinden şüpheliydi. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun zamandır korona testi eksikliği vardı ve sadece insanlara yapıyorlardı .





Sonunda Buddy için sahipleri bir test yaptırmış , pozitif olduğu ortaya çıktı





Daha sonra Veterinerler köpeğin kanser olduğunu öğrendiler. Şimdi uzmanlar arasında - insanlar gibi - Hayvanlarda da daha önceki hastalıklara sahip olanların virüse daha duyarlı olup olmadığı tartışması da başladı

Sonunda geçtiğmiz hafta Köpeğin sahipleri bir türlü toparlamayan köpeklerinin uyutulmasına karar verdi





Şimdiye kadar, aslında enfeksiyon riski ve evcil hayvanlar için koronavirüsün sonuçları hakkında pek bir araştırma yok . Ancak şimdiye kadar ABD'de on iki köpek ve on kedi resmi olarak korona testi pozitif olarak kayıtlara girdi