Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Can kaybı yaşanmadı /19 Ekim 2021 23:54

ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Can kaybı yaşanmadı

ABD'de içinde 21 kişinin bulunduğu bir uçağın düştüğü ve kaza sonrasında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD’nin Teksas eyaletinde içinde 3 mürettebat ve 18 yolcu bulunan uçak düştü. Kazada can kaybı olmazken, 2 yolcunun yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Waller County’deki Houston Executive Havalimanı’ndan kalkış yapan ve içerisinde 3 mürettebat ile 18 yolcu taşıyan McDonnell Douglas MD-87 tipi yolcu uçağı düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanından kalkış yaptığı sırada çitlere çarptığı ve yakınlarda bulunan boş araziye düştüğü aktarılırken, kazanın ardından uçakta yangın çıktığı ifade edildi.

Yetkililer, uçakta bulunan 21 kişinin kazanın ardından hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, herkesin sağ kurtulduğunu açıkladı. İki kişinin yaralandığını bildiren yetkililer, yolculardan 1’inin sırtından yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen uçakta çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Uçağın, Boston’da bugün Boston Red Sox ile Houston Astros beyzbol takımları arasında oynanacak olan Amerikan Ligi şampiyonluğu serisinin dördüncü maçına gitmek için kiralandığı bildirildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, FAA’nın da soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.

Acil Servis Yöneticisi Tim Gibson kazayla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumlarda her şeyin en kötüsüne hazırlandıklarını ancak hep en iyisini umduklarını ifade ederek, bugün kesinlikle bekledikleri en iyi sonucu aldıklarını açıkladı.

© Sputnik

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