Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de 3 kar leoparı Covid-19’dan öldü /15 Kasım 2021 19:27

ABD’de 3 kar leoparı Covid-19’dan öldü

ABD’nin Nebraska eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 kar leoparının Covid-19'den öldüğü duyuruldu.ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, dün 3 kar leoparının Covid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonrasında öldüğünü duyurdu.

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Yetkililer yazılı yapılan açıklamada “Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki üç kar leoparının Covid-19’un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” denildi.

COVID-19 OLAN 2 KAPLAN TAMAMEN İYİLEŞTİ

Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti. Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki Covid-19 vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın çalışıldığı ifade edildi. 
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