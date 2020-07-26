ABD’de alarm! ‘Hanna’ ve ‘Douglas’ ülkeyi tehdit ediyor

Hanna Kasırgası, Teksas Körfez Kıyısı'nda yer alan Corpus Christi kentinin 53 kilometre güneyindeki Padre Adası'ndan karaya çıktı.





Eyaletin alt ve orta kısımlarında etkili olması beklenen kasırga nedeniyle hortum uyarısı yapıldı.





Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 129 kilometreyi bulduğu açıklandı.





Tahminlere göre yoğun yağış getirmesi beklenen kasırgada en büyük risk ani sel ve su baskınları olarak görülüyor.



