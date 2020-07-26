ABD’de alarm! ‘Hanna’ ve ‘Douglas’ ülkeyi tehdit ediyor

Hanna Kasırgası, Teksas Körfez Kıyısı'nda yer alan Corpus Christi kentinin 53 kilometre güneyindeki Padre Adası'ndan karaya çıktı.
Eyaletin alt ve orta kısımlarında etkili olması beklenen kasırga nedeniyle hortum uyarısı yapıldı.
Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 129 kilometreyi bulduğu açıklandı.
Tahminlere göre yoğun yağış getirmesi beklenen kasırgada en büyük risk ani sel ve su baskınları olarak görülüyor.
DOUGLAS KASIRGASI DA HAWAII’Yİ TEHDİT EDİYOR
Hawaii'yi ise saatte 160 km hızla ilerleyen Douglas kasırgası tehdit ediyor. Big Island, Maui ve Kauai bölgelerinde fırtına uyarısı yapılarak, halk önlem alması konusunda uyarıldı.
Şu anda kategori 2 sınıfında olan Douglas'ın Hawaii kıyılarına geldiğinde kategori 1'e düşmesi bekleniyor.
Federal Acil Durum Başkanlığı, (FEMA) tarafından kasırgadan etkilenecek olan bölgeler “acil durum bölgesi” ilan edildi. Başkanlık, hayat kurtarmaya yönelik yardımların bölgeye aktarılacağını duyurdu.