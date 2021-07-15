Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de Amazon’a ürün güvenliği davası /15 Temmuz 2021 19:37

ABD’de Amazon’a ürün güvenliği davası

ABD'de tüketici güvenliğini sağlayan düzenleyici kurum CPSC, dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon'a platformunda dağıttığı yüz binlerce tehlikeli ürün nedeniyle dava açtı.

SHABER3.COM

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon’a platformunda dağıttığı yüz binlerce tehlikeli ürünü geri çağırmaya zorlamak için dava açtığını açıkladı.

CPSC tarafından yapılan açıklamada bazı ürünlerin tüketiciler için ciddi bir yaralanma veya ölüm riski oluşturduğu ve şirketin bunları geri çağırmaktan yasal olarak sorumlu olduğu belirtildi.

DEDEKTÖRLER VE SAÇ KURUTMA MAKİNALARI TEHLİKE SAÇIYOR

Amazon üzerinden satışa sunulan 24 bin karbonmonoksit dedektörünün ortamda zararlı gazlar bulunmasına rağmen etkinleşmediği, 400 bin elektrikli saç kurutma makinesinde elektrik çarpma tehlikesi bulunduğu, ayrıca çok sayıda çocuk pijamasının federal standartları karşılamadığı bildirildi.

Açıklamada bu ürünlerin ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olabileceği belirtilirken “Üçüncü taraf satışlarında devasa platformlara güvenen Amerikalı tüketicileri en iyi nasıl koruyacağımızla ilgilenmeliyiz” ifadelerini kullanıldı.

Şirket, söz konusu ürünlerin “büyük çoğunluğunu” mağazasından kaldırdığını ve geri ödeme sağladığını bildirdi.

AMAZON’DAN YANIT

Amazon sözcüsü Mary Kate McCarthy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Müşteri güvenliği birinci önceliğimiz ve bir güvenlik endişesinin farkında olduğumuzda müşterileri korumak için derhal harekete geçeriz” dedi.

Şirket, hem kendileri hem de üçüncü taraflar tarafından satılan ürünlerde olumsuzluk tespit edildiğinde ürünleri platformdan kaldırdığını ve kullanıcılara onları imha etmelerini tavsiye ettiğini iddia etti.

Geri çağırma operasyonlarını genişletmek istediğini söyleyen Amazon yetkilileri, “CPSC’nin bizi şikayet ettiği gibi durumlarda biz zaten onların söyledikleri şeyleri yapıyoruz. Bizi neden şikayet ettiklerini anlayamadık” dedi.

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