Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de ayin sırasında kiliseye silahlı saldırı /28 Eylül 2025 22:18

ABD’de ayin sırasında kiliseye silahlı saldırı

ABD’nin Michigan eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc kentindeki 'İsa Mesih’in Son Zaman Azizleri Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. CNN'in polis yetkililerinden aktardığına göre saldırgan, pazar ayini sırasında aracını kilisenin ön kapısından içeri sürdü, ardından rastgele ateş açtı.

DAHA FAZLA CAN KAYBI OLABİLİR
Daha sonra kiliseyi ateşe veren saldırganın eylemi büyük bir yangına dönüştü. Yetkililer, binaya güvenli şekilde girilebildiğinde içeride daha fazla can kaybının bulunabileceğini açıkladı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada vurulan saldırgan öldürüldü. Polis, saldırganın kimliğini 40 yaşında Michiganlı bir erkek olarak açıkladı.
