Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasında çatıdan tüfekle ateş açarak altı kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı /05 Temmuz 2022 11:53

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasında çatıdan tüfekle ateş açarak altı kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına çatıdan tüfekle ateş açarak en az altı kişiyi öldüren ve 30 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan gözaltına alındı.

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde altı kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Polis, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III adlı zanlının kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığını duyurdu.

Saldırganın Highland Park kentinde bir çatıdan tüfekle ateş açtığı olayda en az 24 kişi de yaralandı.

Chicago'daki olay ülkedeki son kitlesel silahlı saldırı. ABD'de 2022 yılının her haftasında kitlesel silahlı saldırılar oldu. Başkan Joe Biden şiddetten "şoke olduğunu" söyledi.

Crimo, saatler süren bir sürek avının ardından yakalandı. 22 yaşındaki zanlı daha önce "görüşülmek istenen kişi" diye tanımlanmıştı, ancak polis gözaltının ardından saldırının sorumlusunun Crimo olduğudan şüphelenildiğini söyledi.

Zanlı, yürüyüş başladıktan kısa bir süre sonra kalabalığa ateş açmıştı.

Beş yetişkin olay yerinde ölürken, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kentin belediye başkanı Nany Rotering "Özgürlüğümüzü ve toplumumuzu yüceltmek için bir araya geldiğimiz bir günde trajik hayat kayıpları nedeniyle yas tutuyoruz," dedi.

Bölgede yaşayan ve Chicago Sun-Times gazetesine konuşan Miles Zaremski "Hızlı bir şekilde atılan 20-25 el silah sesi duydum. Bu yüzden tabanca veya pompalı tüfek olmadığını düşünüyorum," ifadelerini kullandı


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasında çatıdan... Sonraki Haber >>

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:42