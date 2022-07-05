ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasında çatıdan tüfekle ateş açarak altı kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde altı kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.





Polis, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III adlı zanlının kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığını duyurdu.





Saldırganın Highland Park kentinde bir çatıdan tüfekle ateş açtığı olayda en az 24 kişi de yaralandı.





Chicago'daki olay ülkedeki son kitlesel silahlı saldırı. ABD'de 2022 yılının her haftasında kitlesel silahlı saldırılar oldu. Başkan Joe Biden şiddetten "şoke olduğunu" söyledi.





Crimo, saatler süren bir sürek avının ardından yakalandı. 22 yaşındaki zanlı daha önce "görüşülmek istenen kişi" diye tanımlanmıştı, ancak polis gözaltının ardından saldırının sorumlusunun Crimo olduğudan şüphelenildiğini söyledi.





