Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de Başkan Trump , FBI Direktörü ile ters düştü /19 Eylül 2020 10:09

ABD’de Başkan Trump , FBI Direktörü ile ters düştü

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray’in dün bir kongre oturumunda “Antifa bir örgüt değil bir ideoloji.” Sözlerine tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, “Bu açıklama beni son derece rahatsız etti.” dedi.

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Wray’in perşembe günü Amerikan Kongresinde katıldığı bir oturumda, Trump’ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa’nın bir örgüt değil ideoloji olduğunu söylemesinin ardından Trump’tan cevap geldi.
 
Minnesota eyaletinde düzenleyeceği miting için Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Trump, Wray’in dün Kongredeki ifadesinde söylediği birçok konuya katılmadığını belirtti. Trump, ‘‘Antifa üyeleri kötü insanlar, bunlar birçok insana zarar verdiler. Bunlar suçlu, bunlar anarşist, bunlar ayak takımı, bunlar yağmacı, isyancı.’’ diye konuştu.

Wray’in Antifa hakkında bu ifadelerin hiçbirini kullanmayıp, “bu bir ideoloji” demesini de eleştiren Trump, “Wray’in ifadesi beni rahatsız etti, neden bildiklerini söylemediğini merak ediyorum.” dedi.

Trump, Wray’i görevden almayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, “Birçok seçeneğe bakıyoruz. Onun kongredeki sorulara verdiği cevapları sevmedim, eminim kendisi de sevmemiştir. Bir noktada benimle aynı fikre geleceğine eminim.” cevabını verdi.

ANTİFA NEDİR?

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluşan Antifa, ABD’nin muhafazakâr kesimleri tarafından ise ‘en az aşırı sağ kadar tehlikeli’ olarak tanımlanıyor.

Antifa’nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) kolaylıkla sol eğilimli olarak nitelendirilebilir. Pek çok üye ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump’ın canlandırdığı milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.
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