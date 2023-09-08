ABD’de Biden’ı şoke eden anket

82 YAŞINDA OLACAK





Biden, yeniden seçilirse, ikinci dönem görevi için yemin edeceği Ocak 2025'te 82 yaşında olacak.





Anket, Biden’ın görevdeki popülaritesi ve performansına ilişkin de olumsuz veriler ortaya koydu.





YÜZDE 58’İ ŞİKAYETÇİ





Katılımcıların yüzde 39’u Biden’ın görev performansını onaylarken, yüzde 58’i politikalarının ekonomik koşulları daha da kötüleştirdiğine inanıyor.





Yüzde 70’i, ülkede işlerin kötü gittiğini, Biden’ın görevde olduğu sürenin çoğunda bu durumun kalıcı olduğunu savunurken, yüzde 51’i, hükümetin ülkenin sorunlarını çözmek için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.





Biden’a ilişkin kişisel algılarda da, ankete katılanların yüzde 58’i onun hakkında olumsuz bir izlenime sahip olduklarını belirtirken, yalnızca yüzde 33’ü onu başkan olarak görmekten gurur duydukları biri olarak tanımladı.





7 PUAN DÜŞTÜ





Son ankette, Biden’ın halkta uyandırdığı güven, mart ayına göre 7 puan düşüşle yüzde 28’e inerken, başkan olarak etkili bir şekilde hizmet edecek dayanıklılığa ve keskinliğe sahip olma düşüncesi de marta göre 6 puan düşüşle yüzde 26 oldu.





Anket, Biden’ın 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden seçilme şansının oldukça düşük olduğunu gösteriyor.