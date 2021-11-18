ABD’de bir yılda 100 bin kişi aşırı dozdan hayatını kaybetti

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD’de bir yılda 100 bin kişi aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Sağlık uzmanları bunda Covid-19 pandemisinin ve tehlikeli ilaç tedariğinin etkisi olduğu görüşünde.





Doz aşımından kaynaklanan ölümler 20 yıldır artıştaydı ancak yeni verilere göre son iki yılda bu artış hızlandı. Geçen yıl doz aşımından ölenlerin sayısı yüzde 30 arttı.





Başkan Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada bunun bir ‘‘dönüm noktası’’ olduğunu söyledi. Yönetimden yetkililer Kongre’ye sorunun çözümüne milyonlarca dolar daha ayırması için baskı yapıyor.





Uzmanlara göre pandeminin de payı var





Uzmanlar, aşırı dozdan ölümlerin başlıca sebeplerinin, yasadışı uyuşturucu kapsamındaki ölümcül fentanilin yaygınlaşması ve birçok uyuşturucu kullanıcısını sosyal olarak tecrit ederek tedavi veya başka destek almalarını zorlaştıran Covid-19 pandemisi olduğuna inanıyor.





Aşırı dozdan kaynaklanan ölümlerin sayısı araba kazaları, silah ve hatta grip ve zatürreden kaynaklanan ölümleri geçmiş durumda. ABD’de aşırı dozdan ölenlerin sayısı ülkenin yedinci en yaygın ölüm nedeni olan diyabete yakın.





Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 2020 yılı Mayıs ayı ve 2021 yılı Nisan ayları arasında 100 bin 300 Amerikalı’nın aşırı dozdan öldüğünü tahmin ediyor. Bu resmi bir rakam değil. Bunun nedeni de uyuşturucuyla bağlantılı ölümlerin ardından yapılan soruşturmaların aylar sürmesi.





CDC’nin 2020 yılı için yaptığı tahmin 93 bin civarındaydı. Kurumun ölüm istatistikleri müdürü Robert Anderson 2021’de rakamın 100 bini aşacak gibi göründüğünü belirtti.





Yeni veriler, aşırı doz ölümlerinin çoğuna yasadışı fentanilin karıştığını gösteriyor. Çok ölümcül bir opioid olan fentanil beş yıl önce aşırı doz ölümlerin öncelikli nedeni olarak görülen eroini geçmişti. Uyuşturucu satıcılarının fentanili başka uyuşturucularla karıştırması. Metamfetamin ve kokain ölümlerinin de artmasına neden oldu.





Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) Başkanı Anne Milgram’a göre Meksika’daki uyuşturucu kartelleri fentanilin kitlesel üretimi ve Amerika’da dağıtımı için Çin’den gelen kimyasal maddeleri kullanıyor.





Bu yıl DEA 6 ton fentanil ele geçirdi. Milgrim’e göre bu rekor bir rakam. Ancak polis yetkililerine göre güvenlik önlemleri fentanilin yaygınlaşmasını önlemeye yetmeyecek ve talebin azaltılması, ölümlerin önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerekiyor.





CDC henüz kurbanların ırk profilini çıkartmadı ancak Delaware, New Hampshire, New Jersey ve Güney Dakota hariç diğer tüm eyaletlerde ölümler bir yıl önce aynı döneme göre arttı. En büyük artışın görüldüğü eyaletlerse yüzde 70 ile Vermont, yüzde 62 ile Batı Virginia ve yüzde 55 ile Kentucky.