ABD’de borsalar 15 dakika durduruldu

Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki Opec+ toplantısından sonuç çıkmayınca Suudiler petrol fiyatlarını düşürmek üzere harekete geçmişti. Brent petrol bir gecede 45 dolar seviyelerinden 30 dolara kadar indi. ABD borsaları ise bu sert düşüşe yine düşüşle yanıt verdi.







Dow Jones Endeksi açılışta yüzde 7’den fazla düşerken S&P 500 Endeksi açılışta yüzde 7 düşüşle 2,764.21 puan oldu, endeks böylece 19 Şubat’taki rekorundan beri yüzde 20’ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta yüzde 6.7 civarında geriledi.





Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındı.





S&P 500 Endeksi’ndeki yüzde 7’lik düşüş sonrası Aralık 2008’den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüşün yüzde 13’e ulaşması durumunda işlemlere 15 dakikalık bir ara daha verileceği, düşüş yüzde 20’yi bulursa piyasaların bugün için tamamen kapatılacağı belirtiliyor.