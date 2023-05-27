Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de ‘cadılık’ suçlamasıyla idam edilen 11 kişiye, 376 yıl sonra iade-i itibar /27 Mayıs 2023 20:02

ABD’de ‘cadılık’ suçlamasıyla idam edilen 11 kişiye, 376 yıl sonra iade-i itibar

ABD’nin Connecticut eyaletinde ‘cadılık’ suçlamasıyla idam edilen 11 kişiye, 376 yıl sonra iade-i itibar edildi

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ABD’nin Connecticut eyaletinde senatörler, 376 yıl önce “cadılık” suçlamasıyla idam edilen 11 kişinin itibarını iade etti.

Cadılık hükmü giyen fakat idam cezası infaz edilmeyen bir kişinin de suçsuz olduğu kayda geçirildi.

Cadılıktan ceza alanların soyundan gelenler, atalarının adlarının temize çıkarılması için yıllardır kampanya yürütüyordu.

Karar eyalet senatosunda 1’e karşı 33 oyla alındı.

Senatörler kararların hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Karara karşı çıkan tek senatör ise geçmiş dönemlerde yaşananların bu şekilde yeniden ele alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Senatör Rob Sampson, “Haklı veya haksız bir şekilde Amerika’nın geçmişini kötü gösteren yasalar görmek istemiyorum. Parlak ve daha iyi bir geleceğe odaklanmamızı istiyorum” dedi.

Yasa, eyalet temsilciler meclisini de 30’a karşı 121 oyla geçmişti.

2005 yılında kurulan Connecticut Cadılık Hükümlülerine İade-i İtibar adlı grup, kararın ardından yaptığı açıklamada “İki partiden de siyasetçiler, tarihçiler ve bu yasa için emek harcayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yasa, New England bölgesinin ilk idamının 376. yıldönümü yaklaşırken kabul edildi.

AP ajansına konuşan eyalet senatörü Saud Anwar, bu yargılamalardan bir seçmeni sayesinde haberdar olduğunu, dünyanın çeşitli ülkelerinde bugün bile cadılıkla suçlanan insanlar olduğunu söyledi.

Geçen yıl da dönemin İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 1953-1736 arasında cadılıktan hüküm giyen çoğu kadın 4 bin İskoç’tan resmen özür dilemişti.

Bu kişilerin 2 bin 500’ü hükmün ardından idam edilmişti.
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