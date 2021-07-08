Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de çöken binada can kaybı yükseliyor /08 Temmuz 2021 20:21

ABD’de çöken binada can kaybı yükseliyor

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60’ayükseldi.

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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları 14 günün ardından canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle sona erdirildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava düzenlediği basın toplantısında, ekiplerin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını kaydederek, hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini aktardı. Cava, 80 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.
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