Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de coronadan ölenler biner biner artıyor ama Yönetim daha da kötüsünü bekliyor /05 Mayıs 2020 09:01

ABD’de coronadan ölenler biner biner artıyor ama Yönetim daha da kötüsünü bekliyor

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD'den göreceli iyi bir haber geldi... ABD'li yetkililer son 24 saat içerisinde 1015 insanın Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu oran çok yüksek olmasına rağmen son 1 ayda belgelenen en düşük günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. Öte yandan NY Times'ın ele geçirdiği belgelerde Washington yönteminin haziran ayında durumun çok daha kötü olacağını öngördüğü ortaya çıktı.

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Çin’de ortaya çıktıktan sonra Avrupa’yı kasıp kavuran corona virüsünün gerçek merkez üssü haline gelen ABD, corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 1.015 olduğu belirtildi. Bu oran ülkenin son 1 ayda kayıtlara geçtiği en düşük günlük ölüm sayısı olarak açıklandı. Bu açıklama ile birlikte ülke genelinde Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 68.920’ye çıktı.

Yapılan açıklamada 1.180.332 insanda da corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Bu oran İspanya’nın yaklaşık 5 katı, salgının eski merkez üssü olan Çin’in ise 14 katı olarak hesaplandı. Ülke genelinde yaklaşık 200 bin insanın da corona virüsünü yendiği belirtildi.

ABD’DEN KORKUTAN SENARYO
Bu açıklamalarla birlikte ABD gündemine bomba gibi düşen bir iç yazışma yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. New York Times’ın özel haberinde, ABD’deki yetkililerin iç yazışmaları ve corona virüsü ile ilgili öngörüleri yer alıyor.

Belgelerde ABD hükümetinin Mayıs ayı sonuna doğru her gün 200 bin yeni vaka tespit edilmesini ve her gün yaklaşık 3 bin insanın yaşamını yitirmesini beklediği ortaya çıktı. Durumun haziran ayıyla birlikte yaklaşık yüzde 70 daha fazla artış olacağını öngören uzmanlar, işletmelerin ve ekonominin tekrar açılmasının ülkede son 7 haftada alınan önlemleri çöpe atacağını söyledi.

Ele geçirilen belgelerde Salgın Hastalıkla Kontrol ve Mücadele Merkezi, “Çok sayıda bölgede acı ve ağırlık devam edecek” yorumunu yaptı.
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