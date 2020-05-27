Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü /27 Mayıs 2020 12:20

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet veren bir olay yaşandı.  Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişinin ensesine dizi ile bastıran polis, şahsı nefessiz bıraktı.

Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi.

Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı. Minneapolis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA ÖLDÜ

Öte yandan yaşanan dehşet kameralara da yansıdı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor.

İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde tıbbi merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 
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ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

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