ABD’de dünyayı sarsan banka iflası

Açıklamada, tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart’ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, FDIC’nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası’nı (DINB) kurduğu ve SVB’nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

FDIC’den yapılan açıklamada, SVB’ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankası’na (SVB) kayyum atandığını bildirdi.

SVB’nin Kaliforniya ve Massachusetts’te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart’ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi.





Açıklamada, DINB’nin SVB’nin normal çalışma saatlerini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.









FDIC’nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB’nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu aktarıldı.





Açıklamada, SVB’nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedildi.









2008 KRİZİNDEN BU YANA EN BÜYÜK BANKA İFLASLARINDAN BİRİ





SVB Financial Group’a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.





Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.





SVB’nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008’deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.





1983’te kurulan SVB, genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.





Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.





SVB’nin iflası ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.









ABD HAZİNE BAKANI’NDAN AÇIKLAMA





ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Kongre’ye sunduğu 2024 mali yılı bütçe teklifine ilişkin Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturuma katıldı.





Söz konusu oturumda üyelerin sorularını yanıtlayan Yellen, tahvil piyasasındaki baskının ve SVB Financial Group’a ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine, “Bazı bankaları ilgilendiren son gelişmeler var, dikkatle izliyorum. Bankalar finansal kayıplar yaşadığında bu bir endişe konusu olmalıdır” yanıtını verdi.





BAKAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ





ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın düzenleyici kurumların yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.





Açıklamada, Yellen’ın SVB çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.





Yellen’ın, söz konusu görüşmede, bankacılık düzenleyicilerinin konuya ilişkin uygun önlemleri alacaklarına tam güven duyduğunu, bankacılık sisteminin dirençli kalmaya devam ettiğini ve düzenleyicilerin bu tür olayları ele almak için etkili araçlara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.





SVB’nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.





Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.





ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ise piyasalarda düşüşe neden olan SVB’ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC’den yapılan açıklamada, SVB’nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.





SVB’nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.