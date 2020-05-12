ABD’de enflasyon eksiye düştü

ABD’de petrol fiyatlarının -40 dolara kadar düştüğü Nisan ayında enflasyonda da rekor düşük seviyeler görüldü.Corona virüsü salgınına paralel olarak talepte büyük düşüş olurken, ABD’de çekirdek enflasyon (gıda ve akaryakıt fiyatları hariç enflasyon) bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüşle rekor kırdı. Çekirdek enflasyon Mart’ta da bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşmüştü.





Bloomberg’ün haberine göre, çekirdek enflasyon geçen senenin aynı ayına göre artış yüzde 1,4 oldu. Bu rakam da 2011’den bu yana yıllık bazda kaydedilen en düşük rakam oldu.





YILLIK ENFLASYON YÜZDE 0,3





Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) de Nisan’da aylık bazda yüzde 0,8 düşüşle Aralık 2008 sonrası en düşük orana ulaştı. Bu düşüşte, akaryakıt fiyatlarının aylık bazda yüzde 20,6’lık düşüşü etkili oldu.





Yıllık TÜFE ise yüzde 0,3 ile 2015’ten bu yana en düşüş artışı kaydetti. Öte yandan, gıda enflasyonu yıllık yüzde 2,6 ile 1974’ten bu yana en yüksek artışı yakaladı.





Enerji fiyatlarında aylık bazda düşüş yüzde 10,1 oldu.Enflasyon verileri, ABD’de deflasyon endişerini artırdı.