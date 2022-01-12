Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de enflasyon yüzde 7’ye yükseldi /12 Ocak 2022 18:52

ABD’de enflasyon yüzde 7’ye yükseldi

ABD'de enflasyon aralıkta yüzde 7'ye yükseldi. Kasımda oran yüzde 6,8 olmuştu. ABD'den enflasyon yüzde 7'leri en son 39 yıl önce görmüştü.

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Tüm dünyanın beklediği ABD tüketici enflasyonu verileri açıklandı. ABD’de kasım ayında yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine yükselen tüketici enflasyonu, aralıkta yüzde 7’ye yükseldi.

Bloomberg’in anketinde ortalama beklenti yüzde 7 olmuştu. ABD’de enflasyonda en son Haziran 1982’de yüzde 7,1’lik oran görülmüştü.

Aralıkta aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu. Kasımda aylık artış yüzde 0,8 olmuştu. Aylık enflasyon beklentisi de yüzde 0,4 idi.

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Kasımda yüzde 0,5 olan gıda ve enerji ürünleri dışındaki fiyat artışı, aralıkta yüzde 0,6’ya yükseldi.  Bu kalemde yıllık enflasyon ise yüzde 5,5 ile Şubat 1991’den bu yana kaydedilen en yüksek orana ulaştı.

Enerji enflasyonu aylık bazda aralıkta yüzde 0,4’lük gerileme kaydederken, yıllık enerji enflasyonu yüzde 29,3 oldu.

Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 6,3’e yükseldi.
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