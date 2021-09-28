Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de gündem “Türkiye’ye yaptırım” /28 Eylül 2021 10:50

ABD’de gündem “Türkiye’ye yaptırım”

New York'ta BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ve temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan yeni parti S-400 hava savunma sistemi satın alınabileceğinin sinyalini vermesine tepkiler büyüyor. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşarak çok sert bir mesaj yayınladı.

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Önceki yıllara göre daha sakin bir şekilde seyreden Ankara-Washington hattında tansiyon yükseliyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan yeni S-400’ler satın alınabileceğini söylemesinin ardından ABD’den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer Yunan basınına, Ankara’nın bu yönde bir adım atması durumunda yaptırım uygulanabileceğini açıklamış ve tansiyonu yükseltmişti. Bugün ise ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Twitter üzerinden gündemi değerlendirdi.

Reuters haber ajansının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini aktardığı haberden alıntı yapan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, böyle bir durumda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini duyurdu.


ABD’li yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verip, yaptırım konusunu yeniden gündeme getirdi.

Yarın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelmesinden önce yapılan açıklamada, olası bir S-400 satın alımının yaptırımları tetikleyebileceği belirtildi.



ABD Senatosu’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Twitter üzerinden çok sert ve net mesaj verdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, “CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kanunu yazarken çok net ve açıktık: Rus ordusu ya da istihbarat servisiyle herhangi bir iş yapan bütün kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanır. Dolayısıyla Türkiye’nin yapacağı bütün yeni alımlar yeni yaptırımlar anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

ABD, Türkiye’nin daha önce satın aldığı S-400 hava savunma sistemi dolayısıyla Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. ABD, Rus sisteminin Lockheed Martin’in F-35’inden istihbarat toplayabileceğini iddia etmişti. ABD aynı sebeple Türkiye’yi F-35 programından da çıkarmıştı.
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